Колумбийская полиция конфисковала 225 т кокаина и перехватила 6 «наркосубмарин»

Полиция Колумбии совместно с коллегами из 61 страны провела масштабную операцию по борьбе с наркоторговлей под кодовым названием «Орион». За шесть недель были конфискованы рекордные 225 тонн кокаина (для сравнения за 2022 год в Колумбии конфисковали 671 тонн наркотика). Всего же было захвачено 1,4 тыс. тонн наркотиков, в том числе около 1 тыс. тонн марихуаны. Их общая стоимость оценивается в $8,5 млрд. Было арестовано более 400 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Colombian navy Фото: Colombian navy

Кроме того, полиция задержала шесть так называемых наркосубмарин — самодельных полупогруженных судов длиной 10–25 м. Они не являются подводными лодками в строгом смысле, так как не полностью погружаются и немного возвышаются над водой. Однако их сложно заметить на поверхности океана. Такие суда используются в первую очередь для перевозки наркотиков в Австралию. Высокие цены на кокаин в этой стране ($240 тыс. за 1 кг — в 3–6 раз дороже, чем в США) делают этот рынок очень привлекательным для наркоторговцев, а такой способ перевозки позволяет обходить строгие проверки в портах.

Яна Рождественская