Полиция задержала мошенника, похитившего 126 млн рублей у жителей Анапы

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Анапе задержали 23-летнего москвича, подозреваемого в серии крупных мошенничеств на общую сумму более 126 млн руб. Злоумышленник был пойман по месту жительства в столице, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, задержанный вместе с сообщником из Краснодара убеждал жителей Анапы инвестировать средства в бизнес по добыче криптовалюты. С пострадавшими заключались договоры займа, однако прибыли никто не получил. При попытках вернуть деньги мужчина постоянно откладывал сроки выплат.

Правоохранители установили причастность подозреваемых к восьми эпизодам мошенничества. Второй участник схемы, житель Краснодара, объявлен в федеральный розыск.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Анна Гречко