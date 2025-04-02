В Ставрополе завели дело об исчезновении 16-летней девушки

Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней Кристины Хориной. Она ушла из дома в Ставрополе 29 марта и до сих пор не вернулась, сообщили в СУ СКР по краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Рост пропавшей девушки — 155–160 см, худощавое телосложение, на вид 17–18 лет. У нее темно-карие глаза, светло-русые волосы и татуировка в виде точки на верхней губе. В день исчезновения Кристина Хорина была одета в черную кожаную куртку, белую блузку, темные брюки и белые кроссовки.

Любую имеющуюся информацию о местонахождении Кристины Хориной необходимо сообщить по номеру 8 (8652) 26-03-17 либо 02 (102).

Евгения Перцева