У космодрома Байконур задержали трех испанцев и австралийца

В Казахстане у космодрома Байконур были задержаны четверо иностранцев, которые пытались пробраться к зданию с советскими космическими кораблями «Буран». Трое из них — граждане Испании, один — Австралии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Сегодня ночью в районе монтажно-заправочного комплекса кораблей "Буран" были задержаны трое испанцев и австралиец»,— сообщил источник. Задержанных допрашивают.

Похожий случай произошел в октябре 2024 года. Гражданин Франции Гуйено Аксель Оливье Робер и гражданин Германии Лоренц Юлиан Карл Юрген были задержаны при попытке сфотографировать одну из ракет-носителей, сообщал ТАСС. На иностранцев составили протоколы об административных правонарушениях, они были на сутки арестованы. После этого их выдворили с территории Байконура.