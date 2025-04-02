Дума Пятигорска объявила конкурс на должность главы города

Дума Пятигорска приняла решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города, так как в мае истекает 5-летний срок, на который был избран действующий мэр Дмитрий Ворошилов. Об этом сообщается на портале муниципального образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал муниципального образования город Пятигороск Фото: портал муниципального образования город Пятигороск

Конкурсная комиссия по рассмотрению кандидатур состоит из 10 человек, половина из которых назначается самой гордумой, вторая — губернатором Ставрополья. В связи с этим депутаты во вторник назначили своих представителей и направлении в адрес губернатора ходатайство о назначении своих.

С 3 апреля конкурсная комиссия начнет прием документов от кандидатов. Этот этап завершится 12 мая.

19 мая состоится второй этап конкурсных испытаний, в ходе которого комиссия проведет очное собеседование с финалистами конкурса. В этот же день будут объявлены результаты.

Итоговый протокол решения комиссии будет представлен в гордуму. Окончательный же выбор сделают местные депутаты путем тайного голосования.

Новый сити-менеджер также будет назначен на 5-летний срок.

Михаил Волкодав