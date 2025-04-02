В Нижнем Новгороде появились билборды с портретами Сталина

Билборды с портретами Иосифа Сталина появились в Нижнем Новгороде. По данным регионального обкома КПРФ, таким образом коммунисты решили поздравить жителей города с приближающимся Днем Победы. На плакатах изображен сам Иосиф Сталин и его фраза «Слава великому народу — победителю», произнесенная во время выступления по радио 9 мая 1945 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В нижегородском обкоме считают, что размещение билбордов поможет напомнить о роли Иосифа Сталина в Великой Отечественной войне, которая сейчас замалчивается. «Сталин — Верховный Главнокомандующий, под чьим руководством Советский Союз разгромил фашизм»,— отметил глава обкома, депутат Госдумы РФ Владислав Егоров.

Как писал «Ъ-Приволжье», нижегородские коммунисты также предложили установить в Нижнем Новгороде памятник Иосифу Сталину. Пока ответа от администрации города по этому поводу они не получили.

Кроме того, в Борском городском округе строится «Сталин-центр» — музей, который будет посвящен Иосифу Сталину. Ранее на благоустроенной площадке рядом с местом строительства борский предприниматель Алексей Зоров установил памятник Сталину.

Кроме того, в Нижнем Новгороде несколько лет работал ресторан «Сталинская дача», около которого нижегородцы-антисталинисты устраивали чтение произведений авторов, попавших под репрессии в советские годы.

Андрей Репин