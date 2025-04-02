На Ставрополье на народные инициативы выделят 730 млн рублей

На реализацию народных инициатив в Ставропольском крае выделили более 730 млн руб. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средства предоставляются из краевого и местного бюджетов, а также за счет бизнеса и участия граждан.

«На части объектов работы уже начались, на других- стартуют в скором времени. Прошу всех глав взять на контроль реализацию народных проектов. Все должно быть сделано качественно и в срок. А если за работой подрядчиков присмотрят и сами жители, – еще лучше. Народный контроль зачастую самый действенный», - заключил губернатор.

Губернатор отметил, что такой подход к развитию территорий является одним из направлений инициативного бюджетирования, позволяющим жителям самостоятельно решать, какие объекты нуждаются в ремонте или создании. Этот формат зародился на Ставрополье и доказал свою эффективность.

За 18 лет в регионе реализовано более 2 тыс. проектов, выбранных местными жителями. В этом году наиболее популярны были благоустройство территорий, детские площадки, ремонт дорог, обустройство кладбищ, бытовое обслуживание и ремонт объектов культуры, а также обеспечение пожарной безопасности.

Николай Аксенов