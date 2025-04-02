В Сочи и Сириусе прогнозируют дождь с грозой

Синоптики предупредили о грозе в Сочи и на федеральной территории Сириус в среду, 3 апреля. Как сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале, в горном кластере прогнозируется сильный дождь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Все городские службы переведены на усиленный режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта соблюдать необходимые меры предосторожности.

Во время непогоды рекомендуется временно отказаться от отдыха у воды. Автомобилистам не следует оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

При возникновении чрезвычайных ситуаций гражданам необходимо звонить по номеру 112.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте ожидается усиление ветра с порывами до 15–17 м/с. В горных районах курорта на высотах более 1 тыс. м сохраняется слабая лавинная опасность.

Мария Удовик