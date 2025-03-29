В 2024 году Новороссийск, по данным управления курортов и туризма администрации муниципалитета, посетили более 1,5 млн туристов, а инвестиции в туриндустрию достигли 36,2 млрд руб. в том числе в сфере курортной недвижимости. Риелтор, владелец агентства недвижимости Madary и «Школы недвижимости» Марина Маньянова в беседе с «Ъ-Новороссийск» оценила перспективы развития города как курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Маньянова

Фото: предоставлено автором Марина Маньянова

Фото: предоставлено автором

«Новороссийск — один из городов черноморского побережья, но со своими особенностями. Это город с морским портом и несколькими крупными заводами, и в этом есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны — большое количество рабочих мест, удобство круглогодичного проживания. То есть город не замирает осенью и зимой, как, например, Анапа и Геленджик. С другой стороны, нет активной курортной зоны. Но есть пляжи и места для отдыха с чистым морем.

В свете экологической катастрофы в Керченском проливе, которая причинила большой урон Анапе, этим летом туристический поток частично перераспределится в Новороссийск, так как город пострадал гораздо меньше. Также стоит отметить локацию — из Новороссийска удобно ездить как в сторону Анапы и ее виноделен, так и в сторону Геленджика, где много красивых природных мест и туристических маршрутов.

Преимуществами Новороссийска, которые способствуют его развитию как курорта, можно назвать чистое море, новую красивую набережную с арт-объектами, доступные цены на отдых. По моим наблюдениям, в Новороссийск ездит отдыхать более осознанная публика, которая ценит соотношение инфраструктуры большого города и пляжного отдыха.

Сейчас в Новороссийске активно ведется строительство жилых комплексов и курортной недвижимости, и цены на них постоянно растут, в среднем — на 15% в год.

Проекты гостиничной недвижимости, которые реализуются в Новороссийске, на мой взгляд, имеют срок окупаемости порядка 15 лет. Имидж города не является таким привлекательным, как, например, имидж Сочи. Но если поработать с ним, а также с инфраструктурой и качеством сервиса, то поток отдыхающих значительно увеличится».