Финальный день регистрации на главное событие года в сфере недвижимости
Сегодня, 2 апреля, в 19:00 завершается регистрация на главное событие года в сфере недвижимости — Всероссийский жилищный конгресс (7–11 апреля, Сириус).
Участники конгресса смогут:
- Получить инсайды рынка недвижимости от девелоперов и риелторов
- Обменяться опытом с профессионалами отрасли
- Узнать о новых трендах и перспективах развития рынка
- Встретиться с лидерами рынка недвижимости
Осталось мало мест — сегодня последняя возможность попасть на масштабное мероприятие в сфере недвижимости.
Для тех, кто не успевает приехать лично, есть возможность посетить Конгресс удаленно — пакет №9 позволяет присутствовать онлайн на секциях по популярным темам. Приобрести пакет ONLINE (№9) можно до 3 апреля 19:00 по мск. Подробности и условия по ссылке.
ООО «ЭКСПО ТАЙМ»
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