В Тольятти из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировались 430 человек

Сегодня, 2 апреля, в 13:15 (MSK+1) на пульт оперативных служб поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в торговом центре «Парк Хаус» в Тольятти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, по адресу: Автозаводское шоссе, 6 были незамедлительно направлены пожарные подразделения. Еще до их приезда из торгового центра было эвакуировано 430 человек, детей среди них них не оказалось.

Как выяснилось, никакой угрозы не было. Ложное срабатывание пожарной сигнализации произошло на втором этаже здания. Никто не пострадал.

Алексей Алексеев