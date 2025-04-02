«Зрителей окружили заботой и помогли с ужином»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает об одной из самых ожидаемых мировых премьер и промоакциях в ее преддверии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Legendary Pictures Фото: Legendary Pictures

26 млн просмотров трейлера за месяц: в апреле в США выходит Minecraft Movie — один из самых ожидаемых фильмов года в мире (из тех, что россияне официально не посмотрят в кино). Тем не менее анимационное приключение людей в пиксельной вселенной в жанре боевика привлечет внимание всех. Судя по опросам, Minecraft — любимая игра россиян, за ней уже следуют прочие хиты от «Ведьмака» до FIFA.

Minecraft создал шведский программист Маркус Перссон, известный под ником Notch. Первую версию в 2009-м он продавал на форуме за €10. Игра стремительно разошлась по сети. В 2014 году команда Перссона удачно продала проект: корпорация Microsoft заплатила $2,5 млрд, сделка с Minecraft стала крупнейшей в истории геймдева. Если кто не в курсе, суть игры в создании собственного мира. Вначале персонаж не имеет ничего, он выживает в случайно сгенерированном мире. Делает орудия, добывает еду, находит укрытие. Постепенно уровень повышается до возможности строить железные дороги или воссоздавать внутри игры масштабные архитектурные памятники. У Minecraft уже более 300 млн пользователей.

Конечно, вслед за игрой на рынок хлынули тематические товары — одежда, игрушки, книги, рюкзаки, конструкторы и прочее. К кинопремьере придумали новую коллаборацию: служба доставки наборов еды Home Chief побуждает семьи «складывать и смешивать, прокладывать свой путь к вкусным творениям, доставленным к порогу в знакомой форме строительного блока, кирка не требуется!» Внутри тематических наборов рулет из индейки барбекю, деревенский пирог с говядиной, так называемые пшеничные блоки, то есть домашний хлеб, вегетарианские ньокки с песто или куриные наггетсы. В общем, многое можно подавать в виде небольших кубиков в духе Minecraft. В подарок фигурки-подвесы на сумки. Зрителей окружили заботой и помогли с ужином, явно добавив мотивации посмотреть киноновинку всей семьей, так что мало кому удастся ее избежать.

Яна Лубнина