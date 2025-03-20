«ВКонтакте» раскрыл хэдлайнеров VK Fest в Петербурге

Ставший уже летней традицией VK Fest пройдет в Санкт-Петербурге 5 и 6 июля. Социальная сеть «ВКонтакте» представила первый список артистов, которые выступят для петербуржцев и гостей города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

На главной, Синей сцене свои хиты 5 июля исполнят Анна Асти, группа «Три дня дождя», рэпер Элджей, группы IOWA и «Хлеб». Гости мероприятия на Белой сцене смогут подпевать артистам Toxi$, JAKONE, A.V.G, КУОК, Whole Lotta Swag и Минаева. На Фиолетовой сцене хедлайнером будет NEMIGA. После перерыва на сцену фестиваля вернется рэпер Хаски.

На следующий день на Синюю сцену выйдут Клава Кока, Zoloto, Mary Gu, NILETTO, Джиган, MONA, ELMAN, TONI, «Комната культуры» и BEARWOLF. Свои песни для поклонников также исполнят SALUKI, Тося Чайкина, Lida, JANAGA и BLIZKEY. Список артистов будет дополняться.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что праздник выпускников «Алые паруса» в 2025 году состоится 28 июня.

Татьяна Титаева