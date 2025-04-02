Озеленением Ижевска займется новообразованный проектный офис «Зеленый код»

Озеленением территорий Ижевска займется проектный офис «Зеленый код», соединивший несколько муниципальных структур по направлению, рассказал глава города Дмитрий Чистяков на совещании по развитию столицы Удмуртии. В числе задач новообразованного офиса — формирование непрерывного зеленого каркаса, создание небольших скверов в микрорайонах, высадка новых деревьев, инвентаризация и паспортизация насаждений. Структуру возглавила дендролог Елена Бякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Присутствовавший на заседании глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что «многие деревья плохо приживаются и медленно растут», поэтому необходимо «тщательно выбирать посадочный материал» и регулярно ухаживать за растениями. «Заложить эти средства в расходную часть муниципального бюджета, чтобы деревья точно прижились»,— добавил глава региона.

Госпожа Бякова отметила, что подрядчики по гарантии обязаны ухаживать за насаждениями в течение трех лет после высадки. «Нередки и случаи вандализма. Не все жители привыкли относиться к деревьям и к другому городскому имуществу как к своему, постоянно что-то повреждают, ломают»,— сказала дендролог.

Специалист по озеленению добавила, что в Ижевске запланирована регулярная замена поврежденных деревьев. Еще одним направлением работы задумывается использовать только крупномерный материал при высадке и замене насаждений, чтобы не ждать, когда они вырастут.

Господин Бречалов поручил представителям муниципалитета составить план на ближайшую перспективу по высадке и замене деревьев, определив подходящие для городских улиц растения, а также разработать программу ухода за насаждениями и информационную кампанию, формирующую у горожан бережную культуру поведения.