Электричку из Сириуса в Сухум запустят 1 мая

С 1 мая 2025 года запустят авиасообщение между Россией и Абхазией, а также начнет курсировать электричка из Абхазии в Сириус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«У нас было по поручению президента принято решение о развертывании авиасообщения. С 1 мая полноценное авиасообщение в аэропорт Сухума будет реализовано»,— заявил господин Кириенко.

Помимо воздушного транспорта, с того же числа начнет курсировать электропоезд по маршруту из Абхазии в Сириус. Время в пути составит чуть больше трех часов, а стоимость билета — 360 руб. Поезда будут отправляться со станций Имеретинский курорт и Сухум утром, а возвращаться в вечернее время.

Мария Удовик