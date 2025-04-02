«Биннофарм Групп» и НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН объединяют усилия для разработки передовых лекарств

«Биннофарм Групп» и Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ) — филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» (НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН) подписали договор о стратегическом сотрудничестве.



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Основная цель партнёрства — разработка оригинального инновационного препарата в области гастроэнтерологии с принципиально новым механизмом действия для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ожидается, что разработка будет завершена к концу 2027 года. Рыночный потенциал нового препарата оценивается в 10 миллиардов рублей в Российской Федерации.

Гастроэнтерология — одно из ключевых направлений в портфеле «Биннофарм Групп», включающее более 20 рецептурных и безрецептурных препаратов, занимающих лидирующие позиции на своих целевых рынках. Компания планирует расширять своё присутствие на этом рынке как в России, так и за рубежом.

В задачи учёных НИИКЭЛ входит разработка технологии синтеза препарата, исследование его свойств и последующий трансфер технологий на производственную площадку «Биннофарм Групп».

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«Мы рады объявить о начале стратегического сотрудничества с Институтом цитологии и генетики СО РАН. Это важный шаг в развитии инновационных решений в области гастроэнтерологии. Цель первого проекта — создание препарата с принципиально новым механизмом действия, который сможет значительно улучшить качество жизни пациентов с заболеваниями ЖКТ. Мы уверены, что этот проект — далеко не последний, а наше партнёрство станет примером успешного взаимодействия науки и бизнеса в России», — подчеркнул генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

«Нашим институтом накоплен большой опыт работы в сфере фармакологических технологий. Достаточно сказать, что исследования в этом направлении мы проводим на протяжении более чем 30 лет. Сегодня важность разработки оригинальных препаратов отечественного производства не вызывает сомнений. Мы уверены, что опыт и знания, накопленные научными сотрудниками НИИ клинической и экспериментальной лимфологии, позволят нам совместно с «Биннофарм Групп» создать новые и эффективные лекарственные средства», — прокомментировал руководитель НИИКЭЛ – филиала ИЦиГ СО РАН, доктор медицинских наук Максим Королев.

«Сотрудничество с «Биннофарм Групп» открывает новые возможности для реализации наших научных разработок в практической медицине. Мы гордимся тем, что наши исследования станут основой для создания инновационного препарата, который поможет в борьбе с заболеваниями желудочно-кишечного тракта у миллионов пациентов в Российской Федерации и за рубежом. Объединяя научный потенциал и производственную мощь, мы создаём платформу для настоящих открытий. Эта коллаборация не только укрепляет отечественное здравоохранение, но и создаёт основу для выхода наших инновационных разработок на мировой уровень», — отметил академик РАН и директор ИЦиГ СО РАН Алексей Кочетов.

Помимо гастроэнтерологического направления, «Биннофарм Групп» рассматривает возможности сотрудничества с исследовательскими центрами в таких сферах, как гинекология, хирургия и неврология.

Справка: «Биннофарм Групп» - одна из ведущих фармацевтических компаний России, собравшая под единым управлением производственные площадки в различных регионах страны и выпускающая широкий спектр качественных препаратов. Компания входит в ТОП-10 фармацевтических компаний России и занимает второе место среди отечественных производителей лекарственных препаратов. «Биннофарм Групп» разрабатывает и производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств (480+ регистрационных удостоверений препаратов, 130+ фармакологических групп, 250+ млн упаковок лекарственных препаратов ежегодно). «Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в различных регионах России: ПАО «Синтез» (г. Курган), АО «АЛИУМ» (Оболенск в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (г. Зеленоград), АО «Биоком» (г. Ставрополь) и современный R&D-центр (г. Красногорск). Препараты компании можно приобрести в 15 странах. НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН – научная организация медицинского профиля, работающая в Академгородке Новосибирска. В состав института входят 12 научно-исследовательских лабораторий (в их числе две молодежные лаборатории) и клиника. В НИИКЭЛ проводятся фундаментальные и поисковые научные исследования патогенетических механизмов возникновения и развития ряда социально-значимых заболеваний, Научные сотрудники разрабатывают и внедряют в практическую медицину новые методы диагностики и терапии, разрабатывают противовирусные и антибактериальные препараты нового поколения. По данным на 2025 год, НИИКЭЛ зарегистрировано 95 патентов на изобретения, научные сотрудники института – авторы более 5 тысяч публикаций, в том числе монографий и учебных пособий. На базе клиники НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН функционирует ряд научно-практических центров: региональный Центр антицитокиновой терапии, Центр клинической лимфологии, Научно-практический центр помповой инсулинотерапии и мониторинга гликемии, Центр метаболической хирургии, Центр диабетической стопы, Центр профилактики и лечения остеопороза. В основе деятельности научно-клинических центров лежит разработка и внедрение в клиническую практику новых методов диагностики, лечения и профилактики социально-значимых заболеваний, информационно-методическая поддержка специалистов организаций здравоохранения и пациентов. ИЦиГ СО РАН — это мультидисциплинарный, многопрофильный биологический институт, который по праву считается одним из ведущих научных учреждений биологического профиля в Российской Федерации. Был создан в 1957 году в числе первых институтов Сибирского отделения Академии наук СССР. В 2015 году институт преобразован в Федеральный исследовательский центр (ФИЦ). В мае 2017 года завершился второй этап реорганизации, и в настоящее время Федеральный исследовательский центр «Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» включает три филиала: Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины (НИИТПМ), Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ), Сибирский научно-исследовательский институт растениеводства и селекции (СибНИИРС). В 2019 году ИЦиГ СО РАН прошел рейтингование и был отнесен к организациям первой категории (протокол заседания Межведомственной комиссии от 20.12.2019 № МН-П-28/МК). Сегодня ИЦиГ СО РАН – это полторы тысячи сотрудников, объединенных в 139 структурных подразделений, с общим бюджетом свыше двух миллиардов рублей. В системе Российской академии наук это самое крупное многопрофильное научное учреждение, занимающееся генетическими исследованиями.

ООО «Биннофарм Групп»