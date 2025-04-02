В ФАС поступила жалоба на тендер по строительству школы в Ставрополе

Строительная компания из Ставрополя подала жалобу на аукцион по выбору подрядчика для строительства новой школы в южной части города. Учреждение на 1550 мест будет возведено на улице Андрея Голуба, проект оценивается в 2,8 млрд руб, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Финансирование планируется начать с июня 2025 года и разделить на 13 частей, первая из которых выделяется уже в текущем году. Строительство должно быть завершено до 30 октября 2027 года.

Жалоба находится на рассмотрении Федеральной антимонопольной службы, что привело к приостановке процесса определения поставщика.

Николай Аксенов