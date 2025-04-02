Саратовца будут судить за насилие в отношении сотрудника полиции после погони

Базарно-Карабулакский районный суд Саратовской области рассмотрит против 34-летнего мужчины уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, днем 25 марта текущего года сотрудник ГАИ потребовал от фигуранта остановить тонированный автомобиль, которым тот управлял. Началась погоня, и вскоре жителя Новобурасского района задержали. Как раз тогда он схватил сотрудника полиции за форменное обмундирование в области груди.

Прокуратура Новобурасского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов