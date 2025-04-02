«Татэнерго» подписало соглашение о сотрудничестве с Уральским турбинным заводом

АО «Татэнерго» и АО «Уральский турбинный завод» (УТЗ) подписали соглашение о сотрудничестве на Международном энергетическом форуме «Энергопром», проходящем в МВЦ «Казань Экспо».

Основная цель соглашения — создание технологической и экономической основы для реализации проекта строительства парогазовой установки (ПГУ) на базе филиала АО «Татэнерго» — Заинской ГРЭС. Проект призван удовлетворить растущие потребности региона в электроэнергии и мощности, что актуально как для Татарстана, так и для общей энергосистемы страны.

АО «Уральский турбинный завод», обладающий необходимым производственным потенциалом, предоставит оборудование для реализации проекта. Планируется строительство ПГУ общей мощностью 1 ГВт по схеме двух парогазовых дубль-блоков.

Для этого будут задействованы четыре паротурбинные установки мощностью 160 МВт каждая, произведенные УТЗ. Реализация проекта будет осуществляться в два этапа: поставка двух турбин запланирована на 2028 год, еще двух — на 2029 год.

Артём Дергунов