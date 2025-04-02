В Челябинской области возобновил работу пограничный пункт пропуска Мариинский
На российско-казахстанской границе в Челябинской области возобновил работу пункт пропуска Мариинский, закрытый из-за паводка. Об этом 2 апреля сообщается в официальном telegram-канале ФГКУ «Росгранстрой».
«В связи со стабилизацией паводковой обстановки пропуск лиц, транспортных средств и грузов через пункт пропуска Желкуар, на российской стороне — Мариинский возобновился»,—говорится в сообщении. Сейчас пункт работает в штатном режиме.
Как сообщал «Ъ-Южный Урал», пункт пропуска «Мариинский» в Брединском районе был закрыт 17 марта из-за паводка на реке Берсаут.