Американская корпорация Microsoft закрыла свой филиал, находящийся в Казани. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Microsoft закрыла филиал в Казани

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Microsoft закрыла филиал в Казани

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Причины закрытия не разглашаются.

Microsoft ликвидировала свои филиалы и подразделения в 13 городах России в период с декабря 2024 по январь 2025 года, согласно данным российской отчетности компании.

В декабре 2024 года помимо Казани были закрыты филиалы еще в семи городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. В январе 2025 года прекратили работу пять обособленных подразделений в Москве, Владивостоке, Воронеже, Красноярске и Ярославле.

Артём Дергунов