ЦБ протестирует трансграничные платежи по QR-коду с несколькими странами

Банк России запустит пилот трансграничных платежей по QR-коду с четырьмя иностранными государствами, сообщила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина. Также удалось договориться по этому вопросу с тремя другими странами. Механизм разработан на базе Системы быстрых платежей (СБП), уточнила госпожа Бакина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По ее словам, сейчас продолжается работа по внедрению QR-технологий в систему оплаты, в том числе для трансграничных операций. Это позволит россиянам не только переводить деньги таким образом, но и оплачивать товары и услуги в зарубежных поездках.

«У нас уже идут пилоты по интеграции наших QR-систем на базе Системы быстрых платежей с рядом зарубежных QR-систем. Четыре страны буквально в ближайшее время запускаются, с тремя уже достигнуты договоренности»,— отметила Алла Бакина, выступая в Госдуме (цитата по ТАСС).

13 марта ВТБ рассказал о запуске оплаты по QR-коду в Турции. Как пояснили в пресс-службе банка, платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией в турецкую лиру. Уточняется, что технология уже успешно работает в странах ближнего зарубежья, в том числе в Таджикистане.