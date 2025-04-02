Глава МИД Турции на встрече глав МИДов НАТО обсудит инициативы по Украине
Глава МИД Турции Хакан Фидан намерен обсудить в ходе заседания глав МИДов стран НАТО 3–4 апреля в Брюсселе ряд инициатив, которые могут быть реализованы после установления прекращения огня на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Он (Хакан Фидан.— "Ъ") внесет в повестку оценки Турции по теме инициатив, которые могут быть реализованы после установления прекращения огня на Украине»,— цитирует ТАСС собеседника.
По словам источника агентства, в ходе заседания Хакан Фидан заявит о поддержке Турцией перспективы обеспечения устойчивого прекращения огня и в конечном итоге постоянного мира на Украине. Министр намерен подтвердить поддержку Турцией независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, пишет агентство.
Хакан Фидан также намерен «дать сигнал о важности полноценного участия в оборонных инициативах ЕС не входящих в союз стран, в особенности Турции», передает агентство.
Главы МИДов стран НАТО соберутся в Брюсселе 4 апреля, чтобы обсудить поддержку Украины и увеличение расходов на оборону. Ожидается, что в заседании также примет участие глава МИД Украины Андрей Сибига.
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