Глава МИД Турции на встрече глав МИДов НАТО обсудит инициативы по Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан намерен обсудить в ходе заседания глав МИДов стран НАТО 3–4 апреля в Брюсселе ряд инициатив, которые могут быть реализованы после установления прекращения огня на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Он (Хакан Фидан.— "Ъ") внесет в повестку оценки Турции по теме инициатив, которые могут быть реализованы после установления прекращения огня на Украине»,— цитирует ТАСС собеседника.

По словам источника агентства, в ходе заседания Хакан Фидан заявит о поддержке Турцией перспективы обеспечения устойчивого прекращения огня и в конечном итоге постоянного мира на Украине. Министр намерен подтвердить поддержку Турцией независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, пишет агентство.

Хакан Фидан также намерен «дать сигнал о важности полноценного участия в оборонных инициативах ЕС не входящих в союз стран, в особенности Турции», передает агентство.

Главы МИДов стран НАТО соберутся в Брюсселе 4 апреля, чтобы обсудить поддержку Украины и увеличение расходов на оборону. Ожидается, что в заседании также примет участие глава МИД Украины Андрей Сибига.

Подробнее о помощи Киеву от стран Запада — в материале «Ъ» «Париж наполнился желающими».

Анастасия Домбицкая