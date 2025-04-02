В Азове директор фирмы осужден за мошенничество со станками для оборонзаказа

Азовский городской суд приговорил руководителя предприятия ООО «Вик Тест» Александра Игнатьева к трем годам колонии за поставку оборонному предприятию китайских станков. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

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Мошенническая схема была разработана при выполнении заказа по госпрограмме «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Согласно конкурсной документации, все поставляемое оборудование должно было быть российского производства.

В результате, коммерческая структура поставила станки, изготовленные в КНР, незаконно получив при этом из казны государства около 5 млн. руб.

Приговор вступил в законную силу.

Валентина Любашенко