Жительница Ставрополья пойдет под суд за махинации с соцвыплатами

Прокуратура Ставропольского края направила в суд материалы уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в незаконном получении 100 тыс. руб. выплат на несовершеннолетнего ребенка, сообщает ГУ МВД по региону. Материалы дела направлены в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, обвиняемая действовала в составе организованной группы из 47 человек. В 2022 году один из участников помог ей установить контакт с сотрудницей учреждения по оформлению соцвыплат. Через нее злоумышленница подала ложные сведения о своем имущественном положении. Ей назначили ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Уточняется, что почти год ставропольчанка находилась в федеральном розыске.

Евгения Перцева