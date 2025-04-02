Полицейский из КЧР пойдет под суд за взятку от наркоторговцев

В Карачаево-Черкесии завершено расследование уголовного дела против бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в получении взятки за бездействие. Об этом сообщили пресс-службе СУ СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Следствие установило, что в январе 2025 года полицейский, работавший в Ногайском районе, выявил незаконную продажу наркотиков. Во время разговора с подозреваемыми он предложил ограничиться уголовным преследование только одному из фигурантов. И попросил за это денежное вознаграждение.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Карачаево-Черкесии.

Суд избрал в отношении бывшего полицейского меру пресечения в виде домашнего ареста. Следствие считает собранную доказательную базу достаточной для направления дела в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Николай Аксенов