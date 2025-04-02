ГК «Ориентир»: вина девелопера за пожар на складе Ozon не установлена

В интервью «Ъ» владелец ГК «Ориентир» Елена Бондарчук рассказала, что в начале 2025 года было получено заключение четвертой комплексной пожарно-технической судебной экспертизы, проведенной в рамках расследования уголовного дела по факту происшедшего в 2022 году пожара на складе в подмосковной Истре. Тогда сгорело 55 тыс. кв. м, занимаемых маркетплейсом Ozon (MOEX: OZON).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец ГК «Ориентир» Елена Бондарчук

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Владелец ГК «Ориентир» Елена Бондарчук

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Согласно данному заключению, не установлена вина "Ориентира" ни в возникновении возгорания, ни в распространении огня»,— утверждает госпожа Бондарчук.

Кроме того, по ее словам, в заключении подчеркнуто, что в нарушение требований специальных техусловий была начата эксплуатация мезонина Ozon до завершения его монтажа, а также до оборудования всех его ярусов необходимыми системами. «При этом фактором, способствовавшим возникновению серьезного пожара, стала именно конструкция мезонина, который к тому же был загружен товаром»,— отмечает владелец ГК «Ориентир».

В свою очередь, в Ozon настаивают, что делать выводы по результатам экспертиз — прерогатива суда. В компании уверяют, что экспертиза установила ряд важных обстоятельств пожара, которые прямо противоречат заявлениям девелопера. Ozon продолжит обсуждать их в суде.

Подробнее читайте в интервью, которое будет опубликовано позднее.