Казанский СИЗО-1 на улице Япеева переедет в новое здание в мае 2025 года. Об этом «Татар-информу» сообщил глава Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следственный изолятор Казани переедет в новое здание в мае 2025 года

Фото: Пресс-служба УФСИН Татарстана Следственный изолятор Казани переедет в новое здание в мае 2025 года

Фото: Пресс-служба УФСИН Татарстана

Новое здание следственного изолятора будет располагаться в Авиастроительном районе. Работу над проектом начали еще в 2022 году.

Сегодня СИЗО-1 находится на территории архитектурного ансамбля «Тюремный замок» XIX века. После переезда следственного изолятора там планируется масштабная реконструкция.

Дарья Сайфиева