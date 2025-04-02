Администрация Кетово отменила незаконную аренду муниципального кинозала

В Курганской области администрация Кетовского округа отменила распоряжение о предоставлении муниципального кинозала в аренду на льготных условиях ООО «Кино» после предупреждения Курганского УФАС. Имущество возвращено в собственность муниципалитета, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В ходе проверки сотрудники Курганского УФАС выявили нарушения закона «О защите конкуренции» в действиях администрации округа. Власти утвердили программу поддержки малого и среднего бизнеса, согласно которой ООО «Кино» получило право на льготную аренду муниципального кинозала. УФАС установило, что преференции компания получила с многочисленными нарушениями. Так, ООО «Кино» предоставило не соответствовавшее установленным требованиям заявление, не предоставило финансовые отчеты учредительные документы. Администрация не создала комиссии для рассмотрения заявок, протоколы оформления решений были неверными, вопрос о преференциях не рассматривался общественным советом по улучшению инвестиционного климата. Также цели предоставления преференции различались в разных документах.

Курганское УФАС выдало администрации Кетовского округа предупреждение с требованием отменить распоряжение о предоставлении преференции ООО «Кино» и вернуть переданное в незаконную льготную аренду имущество в муниципальную собственность.

«Администрация оперативно рассмотрела и выполнила требования предупреждения в установленные сроки, что подтверждается представленными документами»,— сообщает пресс-служба Курганского УФАС.