Арбитражный суд Удмуртии признал решение УФАС по делу экс-главы Ижевска о земле

Арбитражный суд Удмуртии признал законным решение региональных антимонопольщиков, признавших экс-главу Ижевска Олега Бекмеметьева, горадминистрацию и ряд фигурантов вместе с застройщиком заключившими антиконкурентное соглашение, сообщает пресс-служба УФАС по республике. «Ъ-Удмуртия» запросил решение судебной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Антимонопольная служба установила, что целью соглашения, ограничивающего конкуренцию, являлось лоббирование интересов девелопера путем необоснованной передачи земли в аренду, изменения вида разрешенного использования (ВРИ) участка и предоставление территории для строительства элитного коттеджного поселка «в обход конкурентных процедур». Где именно был предоставлен участок — не сообщается.

«Земельный участок, ВРИ которого предполагал возможность строительства жилого садового дома исключительно для личных нужд, оказался полностью застроенной в коммерческих целях территорией»,— указывает региональное УФАС.

При этом, указывают антимонопольщики, администрация Ижевска и Олег Бекмеметьев знали о начатом строительстве коттеджного поселка, но «бездействовали и попустительствовали в целях лоббирования интересов застройщика». По данным УФАС, для легализации этого муниципалитет скрыл изменение ВРИ под видом приведения под соответствующий классификатор. «Участок на торги не выставлялся»,— говорится в сообщении.

Действия фигурантов антимонопольного дела признали нарушением статьи 16 «Закона о защите конкуренции» (№135-ФЗ), что привело к ограничению конкуренции на рынке ИЖС. Виновным грозит административная ответственность, девелоперу — «оборотный» штраф, рассчитываемый от суммы выручки.

Напомним, сейчас в Нефтекамском горсуде Башкирии изучается уголовное дело Олега Бекметьева, которому предъявлено обвинение в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Следствие считает, что в 2021 году он передал земельный участок в собственность застройщика «Ухтомского один» без проведения торгов. Девелопер получил землю по заниженной стоимости. Фактической руководитель организации Олег Бушмакин проходит по делу фигурантом, ему предъявлено обвинение в подстрекательстве (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ).

Другим фигурантом дела является бывший прокурор Октябрьского района города Николай Пушин, который, по версии следствия, «оказал содействия в форме бездействия по службе», не принимая мер реагирования на нарушения законодательства о земле при передаче муниципального участка. Ему предъявлено обвинение в пособничестве (ч. 5 ст. 33, ч.2 ст. 285 УК РФ).

Из обвинительного заключения следует, что действия фигурантов принесли городу ущерб свыше 4 млн руб. Кроме того, Олега Бекмеметьева обвинили в том, что он незаконно содействовал «заключению договора аренды на земельные участки коммерческим структурам», чем нанес ущерб муниципалитету на 34 млн руб.