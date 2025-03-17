Суд изучил треть материалов уголовного дела экс-главы Ижевска Бекмеметьева

Нефтекамский горсуд Башкирии рассмотрел 22 тома из 67 уголовного дела экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Заседание прошло 13 марта. Также было рассмотрено ходатайство одного из фигурантов дела — фактического руководителя «Ухтомского один» Олега Бушмакина и его адвоката об изменении меры пресечения. Сторона защиты просила разрешить посещать совещания в управлениях имущественных отношений и архитектуры администрации Ижевска, однако инстанция оставила меру пресечения без изменения. Следующее заседание по делу экс-главы столицы Удмуртии запланировано на 20 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, Олегу Бекмеметьеву предъявлено обвинение в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Следствие считает, что в 2021 году он передал земельный участок в собственность застройщика «Ухтомского один» без проведения торгов. Девелопер получил землю по заниженной стоимости. Фактической руководитель организации Олег Бушмакин проходит по делу фигурантом, ему предъявлено обвинение в подстрекательстве (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ).

Другим фигурантом дела является бывший прокурор Октябрьского района города Николай Пушин, который, по версии следствия, «оказал содействия в форме бездействия по службе», не принимая мер реагирования на нарушения законодательства о земле при передаче муниципального участка. Ему предъявлено обвинение в пособничестве (ч. 5 ст. 33, ч.2 ст. 285 УК РФ).

Из обвинительного заключения следует, что действия фигурантов принесли городу ущерб свыше 4 млн руб. Кроме того, Олега Бекмеметьева обвинили в том, что он незаконно содействовал «заключению договора аренды на земельные участки коммерческим структурам», чем нанес ущерб муниципалитету на 34 млн руб.