Microsoft закрыл филиалы в Новосибирске и Красноярске

Microsoft закрыла свои филиалы в Новосибирске и Красноярске, пишет ТАСС со ссылкой на отчетность одной из ее российских компаний. Всего в период с декабря 2024-го по январь этого года корпорация приостановила работу 13 подразделений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Также речь идет о филиалах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Москве, Владивостоке, Воронеже и Ярославле.

Причины такого решения Microsoft не уточняются.

Microsoft приостановила продажу новых продуктов и предоставление услуг в России в марте 2022 года после начала СВО. В августе 2023-го стало известно, что корпорация из-за санкций перестанет продлевать подписки на Microsoft 365 (сервисы Outlook, Teams, Office, OneDrive и Sharepoint) корпоративным клиентам.

Александра Стрелкова