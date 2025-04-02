Спасатели третий день ищут пропавшего в горах Сочи пенсионера

Сочинские спасатели продолжают поиски 68-летнего местного жителя, пропавшего в горной местности. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

В поисковых мероприятиях задействованы сотрудники трех подразделений Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России — Краснополянского, Адлерского и Хостинского. К операции также присоединились специалисты аварийно-спасательной службы Кубань-СПАС, Службы спасения Сочи, Южного конно-кинологического спасательного центра МЧС России и лесники Сочинского национального парка.

За время поисков группы неоднократно обследовали тропу от автомобиля пропавшего до вершины горы Сахарная Головка, территорию вокруг христианского храма и направление к селу Вардане-Верино. Спасатели тщательно осмотрели все обрывы, овраги и заросли в радиусе 1 км от храма, а также тропы на территории примерно 5 кв км.

От ЮРПСО МЧС России в поисковой операции участвуют 18 человек с использованием семи единиц техники.

Пенсионер пропал вечером 30 марта. Он планировал подняться к руинам древнего храма, расположенного на высоте 634 м над уровнем моря. Жена ожидала супруга возле автомобиля, но сочинец так и не вернулся из леса. Супруга обратилась в экстренные службы.

Мария Удовик