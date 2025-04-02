Заммэра Ярославля заявил о необходимости строительства новых дорог

В Ярославле необходимо дополнительное финансирование для строительства новых дорог. Об этом сказал заместитель мэра Николай Степанов в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройства муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вопрос поднял депутат Михаил Кузнецов, обративший внимание на низкий процент строительства новых дорог.

«Может быть, далее у нас есть какие-то объекты, которые в городе выбраны приоритетными. Я намекаю, что мы вели речь о строительстве двух очередей проспекта Дзержинского. Это самый застраивающийся микрорайон в городе, я предположу. В дальнейшем мы просто получим коллапс»,— сказал господин Кузнецов.

Заммэра Николай Степанов согласился с депутатом и отметил, что необходимость новых дорог на некоторых участках давно назрела.

«К сожалению, да, на этот год я не вижу строительства ни одной дороги в программе, поэтому необходимо эту программу дополнительно финансировать. У нас уже во многих микрорайонах возникла потребность для соединения тех или иных улиц для передвижения граждан»,— сказал господин Степанов. При этом он добавил, что строительством дорог занимается МКУ «Агентство по строительству».

По вопросу о проспекте Дзержинского заммэра сообщил, что там будет не строительство, а капремонт. Сейчас готовится ПСД для реализации в ближайшие 2 года.

Алла Чижова