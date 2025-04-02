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Мэрия Екатеринбурга за 133 млн руб. продаст имущество на Площади 1-й Пятилетки

Администрация Екатеринбурга продаст на торгах имущество за 133 млн руб., расположенное на Площади 1-й Пятилетки (район Уралмаш). Как указано на сайте мэрии, на аукцион (способ приватизации) выставят несколько нежилых помещений площадью от 517 кв. м до 3,1 тыс. кв. м.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Задаток для участия в аукционе составит 26,6 млн руб. без учета НДС, что составляет 20% начальной цены продажи объекта. «Шаг аукциона» – 6,6 млн руб. Соответствующее постановление от 2 апреля подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

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