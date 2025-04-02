Кисловодск стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха в апреле

В десятке самых популярных направлений для бронирований отелей в апреле шестое место занимает Кисловодск. Рейтинг составлен сервисом «Твил.ру». Туристы в среднем бронируют средства размещения на курорте на пять суток. При этом, ночь в отеле Кисловодска стоит в среднем 5194 руб. Это самое высокое значение из всего ТОП-10.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

На первом месте самых популярных мест для поездок в апреле этого года (согласно числу бронирований средств размещения) является Санкт Петербург (18 % заявок на проживание в отелях). На втором месте — Сочи , на третьем — Москва (14% и 11% бронирований в отелях соответственно).

В северной столице туристы, как правило, бронируют отели на четыре ночи, где ночь в среднем стоит 3502 руб. В Сочи люди едут в среднем на пять суток (средняя стоимость ночи 3302 руб.). В Москве среднее время пребываний туристов — четверо суток (средняя стоимость ночи 3944 руб.).

Также в ТОП-10 вошли: Ялта (четверо суток и 4137 руб. за ночь), Краснодар (двое суток и 2641 руб. за ночь), Нижний Новгород (трое суток и 3860 руб. за ночь), Геленджик (четверо суток и 3999 руб. за ночь), Красная Поляна (четверо суток и 4680 руб. за ночь), а также Севастополь (четверо суток и 3106 руб. за ночь).

В майские праздники этого года, согласно данным «Твил.ру», общий рост бронирований по сравнению с прошлым годом составил 13%. На первом месте оказался Железноводск, где популярность бронирований в майские праздники увеличилась на 800%. На втором месте — Барнаул (700%), на третьем — Вологда (500%).

В тройку городов-лидеров рейтинга на «майские» туристы бронируют номера в среднем на четыре ночи, где средняя стоимость ночи в Железноводске составляет 3358 руб., Барнауле — 2511 руб. за ночь, Вологде — 4185 руб.

На четвертом месте по росту популярности броней на майские праздники находится Эльбрус (+400%), куда туристы едут в среднем на трое суток (средняя стоимость ночи — 4706 руб.).

Дмитрий Михеенко