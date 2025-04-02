Роскачество рассказало, что можно сделать с найденной на улице банковской картой

Роскачество рассказало RT, что гражданин РФ может сделать с чужой банковской картой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Во-первых, ею нельзя оплачивать покупки и снимать с нее наличные — это может обернуться обвинением в ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием платежных средств) и тюремным сроком.

и снимать с нее наличные — это может обернуться обвинением в ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием платежных средств) и тюремным сроком. Во-вторых, не стоит пытаться найти владельца карты с помощью социальных сетей , а также не нужно публиковать фото карты. Цифры, имя владельца и срок действия — это конфиденциальная информация, и если ее опубликовать, то это может поспособствовать мошенничеству, отмечают в Роскачестве.

, а также не нужно публиковать фото карты. Цифры, имя владельца и срок действия — это конфиденциальная информация, и если ее опубликовать, то это может поспособствовать мошенничеству, отмечают в Роскачестве. Хранить банковскую карту «на всякий случай» тоже не стоит, уверены специалисты. Можно обратиться в банк и заявить о находке. В таком случае карту обычно блокируют, а человека, который ее нашел, просят разломать или разрезать пластик.

Также можно сообщить в банк, что готовы встретиться с владельцем, чтобы вернуть ему найденное вами. Тогда сотрудник банка попросит у вас разрешение на передачу владельцу ваших персональных данных, сообщили в Роскачестве. Если вы нашли сумку или кошелек, тогда лучше сообщить об этом сразу в полицию.