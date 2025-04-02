Доля мяса птицы из Ставрополья на российском рынке составила 7%

Предприятия Ставрополья производят 7% мяса птицы в России. В этом году на долю края приходится — более 366 тыс. тонн из 5 млн 250 тыс. тонн от общего объема, сообщает «Ставропольская правда» со ссылкой на министра экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Край также играет важную роль в производстве минеральной воды, занимая 6,5% рынка страны. В сегменте мяса и субпродуктов доля Ставропольского края составляет 4,4%, макаронных изделий — 3,8%, муки — 3,6%, крупы — 2,3%, а безалкогольных напитков — 2,4%.

«В числе первостепенных задач пищевой и перерабатывающей промышленности как гаранта продовольственной безопасности края — обеспечение качественной переработки сельскозяйственного сырья, наполнение внутреннего рынка социально значимыми продуктами питания и товарами первой необходимости высокого качества и по справедливым ценам, а также, конечно, наращивание экспортного потенциала отрасли»,— рассказал Антон Доронин.

Николай Аксенов