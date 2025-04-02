Times of Israel: Израиль расширяет зону военных операций в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перебрасывает еще одно подразделение в южную часть Газы по мере расширения наступления. Об этом сообщает The Times of Israel. По сведениям издания, новые подразделения перебрасываются на территорию Газы в рамках объявленного ранее министром обороны Израиля Исраэлем Кацем расширенного наступления на «Хамас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexander Ermochenko / Reuters Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

«После интенсивных ночных ударов по южной части сектора Газа Армия обороны Израиля перебросила в этот район еще одно подразделение»,— говорится в публикации The Times of Israel.

18 марта Армия обороны Израиля сообщила о возобновлении военных операций против палестинского движения «Хамас» в Газе. В «Хамасе» в ответ заявили, что решение Израиля возобновить боевые действия подвергает опасности остающихся в секторе израильских заложников. На этой неделе части ЦАХАЛа уже начали продвигаться в южные районы сектора Газа. 31 марта израильская армия выпустила распоряжение для палестинцев, проживающих в населенных пунктах у границы с Египтом, оставить свои жилища.

Подробнее о положении дел в анклаве — в материале «Ъ» «Палестинцев выпроваживают силой».

Анастасия Домбицкая