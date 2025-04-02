Жительница Владикавказа перевела мошенникам 1 млн рублей

Телефонные аферисты убедили 44-летнюю жительницу Владикавказа перевести 1 млн руб. на «безопасные счета». Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ), сообщает МВД по РСО-Алания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам потерпевшей, ей позвонил незнакомый и представился сотрудником службы безопасности. Собеседник убедил женщину, что ее сбережения находятся под угрозой. Для сохранности денег он предложил срочно перевести их на безопасный счет. После этого лжесотрудник банка перестал выходить на связь.

Евгения Перцева