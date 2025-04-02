Сегодня поздно вечером Дональд Трамп выступит с программным заявлением по тарифной политике США. Он уже назвал это «Днем освобождения». Мировые СМИ сообщают подробности о возможных новых тарифах и пытаются понять, какими могут стать ответные меры других стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина рядом с экраном, на котором показывают Дональда Трампа

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters Мужчина рядом с экраном, на котором показывают Дональда Трампа

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Планы Трампа по тарифам все еще находятся в подвешенном состоянии

В рамках двухуровневой концепции самые высокие пошлины будут наложены в отношении стран, которые считаются крупнейшими нарушителями — как в области самих импортных пошлин, так и других, легко просчитываемых мер, по ограничению американского импорта. Администрация Трампа на этой неделе уже жаловалась на торговую политику ЕС, Японии, Индии и Канады.

Вторым уровнем станут возможные ответные тарифы в отношении отдельных товарных групп или стран, основанные на их политике в отношении конкретных американских товаров. В обсуждениях также звучала идея возврата к изначальному предложению Трампа — введение единой глобальной пошлины, которая теоретически может применяться к триллионным оборотам импорта.

Новые пошлины Трампа обретают границы, биржевые индексы идут вниз

По мере того как приближается «День освобождения», мировые инвесторы ожидают ответных мер (на действия Трампа.— «Ъ»)…Тарифная конфронтация уже вызывает опасения по поводу возможного замедления экономики. Это, в свою очередь, привело к распродаже акций компаний малого бизнеса, а также снизило спреды по доходности 10-летних государственных облигаций США до рекордного уровня.

The Economist (Лондон, Великобритания)

«День освобождения» Трампа шарахнет по американской экономике

Президент пообещал, что они будут праздновать «День освобождения» для Америки — поворотный момент, когда страна начнет возвращать себе уважение и деньги, которые, как считает он, она потеряла за последние десятилетия. На деле же никакого освобождения ждать не стоит. За два месяца с момента возвращения в Белый дом господин Трамп поднял общий уровень пошлин до самого высокого уровня после Второй мировой войны, задавая тем самым стране замедление экономического роста, более высокую инфляцию, большее неравенство и, вполне возможно, фискальные проблемы.

Китай готовится, а над Азией занимается «День освобождения» торговой войны Трампа

Китай собирается с духом перед лицом грозящих последствий, в то время как… Дональд Трамп готовится представить… новые пошлины, проверяя Пекин на прочность… У Китая достаточно инструментов… для смягчения удара — дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики, пакеты фискальных мер для стимулирования потребления домохозяйств и отмена многолетних строгих регуляторных запретов, подавлявших частные инвестиции.

«День освобождения»: Дональд Трамп готовится нанести удар, вводя пошлины для остального мира

Американский президент, чье любимое выражение — «таможенные пошлины», объявит… о введении жестких пошлин на товары, ввозимые в США. Выбранное место проведения, розарий Белого дома, и присутствие всего правительства призваны ознаменовать этой конференцией под названием «Сделай Америку снова богатой» начало революции, задуманной Дональдом Трампом и основанной на ожесточенной торговой войне со всем миром.

Одержимость Трампа пошлинами опасна, даже для него самого

Особенно беспокоит… то, что Трамп… явно считает себя непогрешимым… Он вообще, похоже, не слушает других мнений… Сторонники Трампа, такие как глава Tesla Илон Маск, усугубляют положение. Они подкрепляют веру президента в его непогрешимость… Но в конечном счете это американские избиратели будут решать, нравится им тарифная политика Трампа и ее последствия или нет. Следующие выборы в Конгресс всего через два года.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик