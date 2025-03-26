На устройство слоев износа на участке М12 «Восток» в Удмуртии направят 1,2 млрд

На устройство слоев износа для содержания участка федеральной трассы М12 «Восток», проходящей через Удмуртию, направят 1,2 млрд руб. из бюджета РФ. Соответствующий конкурс опубликовали на портале госзакупок сегодня, 26 марта. Заказчик — ФКУ Упрдор «Прикамье». Подрядчика определят 22 апреля. Работы будут выполнять до 1 сентября 2027-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее на встрече главы Удмуртии Александра Бречалова и руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова стало известно, что 28 км трассы Р-243, входящей в М12 «Восток», будут расширены до четырех полос в 2025-2027 гг.