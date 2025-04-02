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Бывший чиновник из Куеды возглавил новое агрохозяйство пермского бизнесмена

Бывший начальник управления агропромышленного комплекса Куединского района Леонид Самиев назначен гендиректором ООО «СП имени Мичурина». Соответствующая запись была внесена в ЕГРЮЛ 31 марта. До 18 марта 2025 года господин Самиев являлся соучредителем сельхозпредприятия. Ранее сообщалось, что владельцем 78,92% ООО стал крупный пермский бизнесмен Владимир Матыцин.

Владимир Матыцин стал владельцем 0,98% долей в ООО «Сельскохозяйственное предприятие имени Мичурина» в марте этого года. Позже он увеличил долю в организации до 78,9%. Из состава учредителей предприятия вышел его бывший директор Евгений Марданов, а также ряд физлиц. Оставшаяся доля в совхозе (21%) принадлежит самому предприятию.

ООО «СП имени Мичурина» создано в 2009 году в деревне Гожан Куединского района Пермского края. Занимается разведением молочного крупного рогатого скота, производством сырого молока, а также смешанным сельским хозяйством.

По данным «Ъ-Прикамье», Владимир Матыцин принял решение о вхождении в состав учредителей «СП имени Мичурина» для обеспечения сырьем своего маслосыркомбината «МаСКо». Ранее господин Матыцин приобрел для этих целей еще одно сельхозпредприятие — ООО «СП “Правда”». Сейчас «МаСКо» является одним из ведущих производителей молочной продукции в Пермском крае.