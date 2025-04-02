Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко стал первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В победном матче против «Нэшвилл Предаторс» (8:4) он оформил хет-трик и отдал голевую передачу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Russell LaBounty-Imagn Images / Reuters Фото: Russell LaBounty-Imagn Images / Reuters

Канадский форвард «Монреаль Канадиенс» Ник Сузуки стал второй звездой дня — в домашнем матче против «Флорида Пантерс» (3:2 ОТ) он забросил две шайбы и стал автором победного гола в овертайме. Американский защитник «Сент-Луис Блюз» Кэм Фаулер признан третьей звездой. В домашней встрече с «Детройт Ред Уингз» (2:1 ОТ) он записал на свой счет гол и результативную передачу.

22-летний Марченко оформил третий хет-трик за карьеру в НХЛ. В текущем регулярном чемпионате он набрал 70 очков (31 гол плюс 39 передач).

Таисия Орлова