В Сочи стартовал весенний призыв

В Сочи стартовала весенняя призывная кампания, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале. Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Сочинцы, призванные на военную службу, будут проходить ее в Южном военном округе. В соответствии с российским законодательством военнослужащие по призыву в специальной военной операции участвовать не будут»,— подчеркнул заместитель главы Сочи Вадим Снегирев.

Продолжительность военной службы по призыву составляет один год. Свыше 40% новобранцев из Сочи направят в учебные воинские части для получения военно-учетных специальностей. После обучения они пополнят различные рода и виды войск Вооруженных сил Российской Федерации.

Мария Удовик