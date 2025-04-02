Кунгурская птицефабрика после смены собственника увеличила прибыль на 134%

АО «Птицефабрика “Комсомольская”» поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества выросла на 19,5% — с 4,5 млрд до 5,4 млрд руб. При этом чистая прибыль увеличилась на 134% и составила 3 млрд руб. против 1,2 млрд руб. годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Как пояснил представитель АО «Птицефабрика “Комсомольская”», рост чистой прибыли в прошлом году связан как с увеличением выручки, так и с повышением эффективности производства. Он отметил, что компания развивает систему биобезопасности и совершенствует подходы к уходу за птицей, благодаря чему повышает продуктивность. «Например, показатель яйценоскости в декабре 2024 года составил 90,36%. Еще один важный фактор — управление издержками. Так как основные расходы приходятся на корма, то предприятие диверсифицирует закупки зерна и шрота для производства комбикормов, чтобы удерживать себестоимость продукции»,— подчеркнул представитель фабрики.

Птицефабрика «Комсомольская» — ведущее предприятие по производству яиц в Пермском крае, расположенное в поселке Комсомольском в Кунгурском районе. Производственные мощности составляют 650 млн штук товарного яйца в год. В ноябре 2023 года ООО «Управление агроактивами» завершило сделку по приобретению кунгурской птицефабрики у банка непрофильных активов «Траст».