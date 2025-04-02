Решение проблем участников СВО находится на личном контроле генпрокурора

Генпрокурор Игорь Краснов заявил в Совете федерации, что прокуроры добиваются применения единых мер поддержки для участников специальной военной операции независимо от их статуса. В результате было скорректировано почти 3 тыс. правовых актов региональных органов власти.

«Но, к сожалению,— отметил глава надзорного ведомства,— мы ежедневно продолжаем получать жалобы о проблемах с выплатами, оказанием медицинской помощи, протезированием, доступностью региональных льгот».

По словам господина Краснова, каждое такое обращение находится под его личным контролем «до полного восстановления нарушенных прав».

Николай Сергеев