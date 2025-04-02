В Приангарье завели дело о незаконной легализации более 230 иностранцев

Полиция Иркутской области возбудила уголовное дело о незаконной легализации в регионе более 230 иностранных граждан. Подозреваемыми по нему проходят две местных жительницы, которым грозит до 10 лет лишения свободы, они задержаны, сообщает интернет-ресурс МВД медиа.

По информации ведомства, местная предпринимательница и ее знакомая за денежное вознаграждение заключали с иностранцами фиктивные трудовые договоры. В дальнейшем документы передавались в подразделения по вопросам миграции для оформления клиентам правового статуса.

Илья Николаев