В больницах Челябинской области сняли карантин по гриппу

В Челябинской области с 1 апреля в больницах и учреждениях социальной защиты населения снят карантин по гриппу и ОРВИ. Причиной стало заметное снижение заболеваемости. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача по Челябинской области Анатолия Семенова опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

В документе отмечено, что с 24 по 30 марта заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 26,3%. Показатель составил 78,87 случая на 10 тыс. человек, что ниже эпидемического порога на 22,9%.

Карантин действовал с 7 февраля этого года.