В Оренбуржье главного бухгалтера обвиняют в получении зарплаты за фиктивно трудоустроенного родственника

Прокурор Оренбургского района утвердил обвинение в отношении 51-летней женщины. Ей инкриминируется совершение преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения), сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемая работала главным бухгалтером муниципального предприятия района. В 2017 году она ввела в заблуждение директора организации относительно трудоустройства своего родственника, изготовила документы о приеме его на работу. В последующем обвиняемая составляла бухгалтерские акты о начислении заработной платы работнику, деньги забирала себе. Предприятию причинен ущерб на сумму свыше 170 тыс. руб.

Уголовное дело направлено в суд. В рамках расследования обвиняемая возместила похищенное.

Руфия Кутляева